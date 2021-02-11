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11.02.2021 - 09:35 | | DHA

Fırtına uyarısı! Tüm seferler iptal edildi

Çanakkale’de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

Fırtına uyarısı! Tüm seferler iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

 

 

 

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