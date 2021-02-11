11.02.2021 - 09:35 | | DHA
Fırtına uyarısı! Tüm seferler iptal edildi
Çanakkale’de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.