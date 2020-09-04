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04.09.2020 - 10:55 | | DHA

Fıstık bahçesinde traktör römorku devrildi! 4 kişi ölümden döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan 4 kişi yaralandı.

Fıstık bahçesinde traktör römorku devrildi! 4 kişi ölümden döndü

Kaza, ilçeye bağlı Akkuyu köyünde meydana geldi. Fıstık bahçesinde A.G.'nin kullandığı 02 DF 936 plakalı traktör kontrolden çıktı. Traktörün römorku devrildi.

Römorkta bulunan Emey Yıldız, Emine Yıldız, Songül Güzel ve Berivan Doğan yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının  iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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