Flaş açıklama! İstanbul’da kar ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece İstanbul'u başlayan ve bu sabah etkisini giderek arttıran kar yağışı çarşamba gününe kadar sürecek. Öte yandan kar yağışı, perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edecek.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu