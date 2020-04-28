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28.04.2020 - 17:42 |

Foça'da havaların ısınmasıyla sokaklar hareketlendi

İzmir'in Foça ilçesinde vatandaşlar, ısınan havanın da etkisiyle pazar yerlerine ve sokaklara akın etti.

Foça'da havaların ısınmasıyla sokaklar hareketlendi

Foça'da hava sıcaklığı 24 dereceye kadar ulaştı. Isınan havanın da etkisiyle sokaklarda hareketlilik gözlendi. Koronavirüs önlemlerine maske takarak uymaya çalışan bazı vatandaşların, sosyal mesafeye ise dikkat etmedikleri görüldü. Kargo işletmeleri, eczaneler ve banka şubeleri önünde kuyruklar oluştu. Belediye hoparlörlerinden İzmir Valiliği'nin "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehdidi nedeniyle evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya devam edelim" anonsu gün boyu yapıldı.

 

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