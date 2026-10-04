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Fon yatırımcılarına ara ödeme için kritik süreç! Formül anapara + TÜFE mi?

04.10.2026 - 14:41 | Son Güncellenme:

#Fon Soruşturması#MKK#Sermaye Piyasası Kurulu

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların beklediği ara ödemeler için gözler Merkezi Kayıt Kuruluşu ile bankalar arasındaki mutabakat sürecine çevrildi. Masadaki seçenekler arasında 1 milyon liranın altındaki tutarlara yönelik ödemelerin başlatılması ve yatırımcıların enflasyona karşı korunması amacıyla ana para üzerine TÜFE eklenmesi formülü öne çıkıyor.

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HABER MERKEZİ- Ödemeyi bekleyen binlerce fon yatırımcısı için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerde gözler bankalarla Merkezi Kayıt Kuruluşu arasındaki mutabakata çevrilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği Ne kadar ödeme yapılacak? sorusunun yanıtı için de dikkat çeken bir formül gündemde.

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FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YATIRIMCILARA ARA ÖDEME NASIL OLACAK?

Binlerce fon yatırımcısının en çok merak ettiği konuların başında ara ödemelerin ne zaman yapılacağı geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan yatırımcılara 1 milyon liranın altındaki tutarlara yönelik ödemelerin yapılacağının duyurulmasının ardından, gözler şimdi ödemelerin nasıl ve ne zaman başlayacağına çevrildi. Ancak ödeme takviminin netleşmesi için kısa bir sürenin daha geçmesi gerekiyor.

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ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masada konuşulan seçenekler arasında 1 milyon liranın altındaki tutarlara ilişkin ara ödemelerin başlatılması bulunuyor.  Ancak burada kritik bir teknik süreç var.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileriyle tasfiye sürecini yürüten bankaların kayıtları arasındaki mutabakatın tamamlanmasının ardından ödemelerin başlaması bekleniyor. Yani MKK ile bankalar arasındaki kayıt ve veri mutabakatının tamamlanması, ödemelerin start alabilmesi açısından önemli bir aşama olacak.

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Yatırımcıların uzun süredir yanıtını beklediği "Ödemeler ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı da bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte daha net hale gelecek.

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SADECE ANA PARA MI ÖDENECEK? MASADAKİ FORMÜL

Yatırımcıların merak ettiği bir diğer kritik soru ise ödemelerin kapsamıyla ilgili: Sadece ana para mı ödenecek, yoksa ana paraya belirli bir faiz ya da nemalandırma da eklenecek mi? Bu konuda ise ana para + TÜFE formülünün öne çıktığı belirtiliyor.

Detayları CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan şöyle aktardı: 

"Fon yatırımcılarının en çok merak ettiği husus ara ödemelerin ne zaman yapılacağı. Bu konuda bazı seçenekler masada. Bu seçenekler, 1 milyon liranın altındaki mevduatlara ilişkin ara ödemenin yapılmasına başlanması yönünde. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlardaki yatırımcılara 1 milyon liranın altında kadar ödemelerin yapılacağını duyurdu. Peki bu ödemeler nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Bu soruların netleşmesi için kısa bir sürenin daha geçmesi gerekiyor gibi görünüyor. Ancak masada, Ankara'da konuşulan bazı seçenekler var.

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Ödemeler ne zaman yapılacak? Önemli bir husus var burada. Bunun altını çizelim. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileriyle tasfiye sürecini yürüten bankaların kayıtları arasındaki mutabakatın tamamlanmasının ardından ödemelerin başlaması bekleniyor. Yani Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bankalar arasındaki o teknik sürecin tamamlanmasının ardından ödemelerin startı verilebilir.

Yatırımcıların merak ettiği soruların başında ödemelerin ne zaman yapılacağı geliyordu. Peki bu ödemeler nasıl yapılacak? Öncelikle sadece ana para mı ödenecek, yoksa ana parayla birlikte belirli bir faiz, belirli bir nemalandırma da bu paralara eklenerek ödenecek mi? Bu sorunun cevabı da netleşmişe benziyor. Zira ana para artı TÜFE formülünün öne çıktığını biliyoruz. Yatırımcıların mağduriyetinin önüne geçilmesi ve enflasyondan korunması amacıyla bu paranın üzerine TÜFE'nin eklenmesi ihtimali söz konusu.

ANA PARA + TÜFE FORMÜLÜ

Ayrıca fon yatırımcılarının yanı sıra fon vurguncularının yurt dışına çıkardığı para var mı? Bunun da peşine düşülmüş durumda. Eğer yurt dışına çıkarılan bir miktar varsa bunun da yurda geri döndürülmesi ve söz konusu fon yatırımcılarının zararlarının bu paralar üzerinden karşılanması gibi bir seçeneğin de Ankara'da masada olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki ana para artı TÜFE formülünün enflasyona karşı bir formül olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Hangi tarihler arasında bu TÜFE'nin ekleneceği henüz netleşmiş değil. Bunun önümüzdeki hafta içerisinde netleşmesi ihtimaller dahilinde.

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GÖZLER MKK VE BANKALAR ARASINDAKİ MUTABAKATTA

Hangi yatırımcılara uygulanacak, hangi yatırımcılara uygulanmayacak, yine bu çerçevenin de önümüzdeki günlerde netleşmesi beklentiler dahilinde. Ancak gözler ilk etapta Merkezi Kayıt Kuruluşu ile bankalar arasındaki o mutabakatın sağlanmasının ardından 1 milyon liraya kadar ödemelerin yapılacağı ana çevrilmiş durumda artık tüm Türkiye'de. Bunun içinse sürenin çok uzun olmayacağını tahmin etmek gerekiyor."

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