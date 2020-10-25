MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı
ABONE OL
25.10.2020 - 13:45 | | AA

Foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde açık unutulan bir foseptik çukurundan köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, köpeğe su ve yiyecek verdikten sonra yuvasına bıraktı.

Bakan Akar’a Pakistan'da 'mehter' sürpriziMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde mehter sürpriziyle karşılandı. Askeri bando, Akar'ın ziyareti dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak’ta sahte alkolden 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta sahte alkolden 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika... Yemek siparişi getiren kuryenin mesajıyla hayatının şokunu yaşadı!

Sıradaki Haber