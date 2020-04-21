Fosiller ile ilgili en çok merak edilen konular

Latince kökenden gelen fosil ‘yerden çıkma, yerden çıkarılmış’ anlamı taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar yaşamış olan varlıkların jeolojik formasyonlarının, günümüze kadar korunması ve kalıntı halinde bulunmuş hali fosil anlamına gelmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde uzmanlar sürekli olarak bu kalıntılara rastlamakta ve geçmiş tarihin akışını belirlemektedir.

Kısaca Fosil Nedir?

Yer kabuğunun üst kısmında bulunan kayaçlar büyük bir çoğunluğunda, bazılarının iyi korunduğu bazılarının ise sedimentasyon veya erozyon sırasında tahrip olduğu ölü organizma kalıntılarına fosil denmektedir. Diğer bir deyişle jeolojik zamanda yaşamış olan farklı canlı türlerinin tanınmasını sağlayan artıklarına fosil adı verilmektedir. Tarihin akışını belirlemek ve tarihi öğrenmek için fosil kalıntıları günümüzde büyük öneme sahiptir. Özellikle fosil dendiği zaman dinozorlar öne çıkar. Zira dünya tarihinde en popüler kalıntılar dinozorların kalıntılarıdır. Hatta ortaya çıkan gerçek fosiller sayesinde dinozorların varlığı bilimsel olarak kabul edilmiştir. Bu da dünya tarihinin anlaşılamayan karanlık kısımlarına ışık tutma imkanı sağlamıştır. Aynı zamanda geçmişte yaşamış farklı dönemlerdeki medeniyetler hakkında da ortaya çıkan fosil kalıntıları sayesinde bilgi sahibi olunabilmektedir.

Fosiller Nasıl Oluşur?

Farklı dönemlerde yaşamını yitirmiş olan canlılar belli bir zaman içerisinde, fosilleşme ismi verilen olay neticesinde fosil niteliği edinirler. Farklı tarihlerden günümüze kadar canlıların ulaşabilmesi için fosilleşme olaylarının geçmesi gerekir. Peki, nedir fosilleşme? Canlı artıkların kimyasal, biyolojik ve fiziksel bazı olaylar geçirmelerine fosilleşme denmektedir. Ölümün ardından canlı organizma kimyasal, mekanik ve biyolojik etmenler ile bozulma sürecine giriş yapar.

Ortaya çıkan kalıntılar eğer uygun ortama sahip olursa fosilleşme dönemine başlar. Bu bağlamda bir dizi evren ve olaylar devam eder. Bu evre içerisinde yumuşak deri ve et uzun yıllar içerisinde tamamen çürüyerek yok olur. Fakat uygun ortam oluştuğunda kemik, diş ve kavkı gibi sert kısımlar fosilleşmeye

başlar. Bu süreç çok uzun bir dönem içerisinde ve çok yavaş şekilde gerçekleşir.