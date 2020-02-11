MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fotoğraf bugün çekildi! Gidiyorlar...
ABONE OL
11.02.2020 - 13:10 | | DHA

Fotoğraf bugün çekildi! Gidiyorlar...

Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.

Fotoğraf bugün çekildi! Gidiyorlar...

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

Fotoğraf bugün çekildi Gidiyorlar...

SINIRA MÜHİMMAT SEVKİYATI

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Mühimmat yüklü TIR'ların da Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi. Ayrıca Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin de ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

Fotoğraf bugün çekildi! Gidiyorlar...Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anne öldü ikiz bebekler hayata tutundu!

Anne öldü ikiz bebekler hayata tutundu!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber