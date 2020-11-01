01.11.2020 - 15:19 | | DHA
Fotoğraf çekmek için enkaz bölgesine gelenlere polisten uyarı!
İzmir’deki deprem sonrasında, enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, fotoğraf ve görüntü çekmek için yoğunluk oluşturan bazı vatandaşları polis, ekiplerin işlerini zorlaştırmamaları, bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.
Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan ve zarar gören evleri başka ilçelerden görmeye gelen vatandaşlar, sahada çalışan ekiplerin ve emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor.
Emniyet güçleri bölgeden uzaklaşmalarını, yoğunluk oluşturmamalarını isteyerek fotoğraf ve görüntü çekmek için gelen vatandaşları sık sık uyarıyor.
Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİzmir’in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.