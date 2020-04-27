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27.04.2020 - 23:34 | | AA

Fotoğraf çekmek istiyordu... Korkunç son!

Antalya'da, fotoğraf çekinmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki Falez Parkı'nda bir kişinin denize düştüğü ihbarını alan deniz polisi, belirtilen yerde sudan çıkarıp bota aldığı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen cesedin, Antalya'da yaşayan Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'ya (31) ait olduğu belirlendi.

Fotoğraf çekmek istiyordu... Korkunç son


Cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Suspitsina'nın, falezde fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip denize düştüğü iddia edildi.

Ekipler, olayın görgü şahidi olduğu belirtilen bir kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü

    Fotoğraf çektirmek isterken canından olduAntalya'da, fotoğraf çekinmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.
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