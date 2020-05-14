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14.05.2020 - 17:11 | | DHA

Fotoğraf çektirmek isterken 150 metreden düşüp öldü!

Siirt’te, corona virüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde telleri aşıp, yasak bölgede fotoğraf çektirmek isterken, 150 metre yükseklikten düşen Turgay Çalış (21) yaşamını yitirdi. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Muğla'da Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadın, bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Tarihi Urfa Kalesi'nde bir kişi metrelerce yükseklikten düşerek ölmüştü.

Fotoğraf çektirmek isterken 150 metreden düşüp öldü!

Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Corona virüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış, telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi. Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

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