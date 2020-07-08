MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu
ABONE OL
08.07.2020 - 19:22 | | İHA

Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Antalya’da denize atlamak için falezlere çıkan, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metrelik yükseklikten suya düşen genç hayatını kaybetti. Gencin atlamadan önce çevredekilere ‘Fotoğrafımı çekin iddiaya girdik’ dediği ileri sürüldü.

Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Olay, akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17-18 yaşlarındaki bir gencin suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli bir vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı.


Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.

Samsun'da karakılçık buğdayında ilk hasat yapıldıSamsun'da Atakum Belediyesi, çiftçilerin organik üretim yapması için genetiği ile oynanmamış tohumluk dağıtmak için ürettiği ata yadigarı "karakılçık" buğdayının hasadına başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Mersin'de düğün saatlerine corona virüs kısıtlaması

Mersin'de düğün saatlerine corona virüs kısıtlaması

Sıradaki Haber