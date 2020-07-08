Fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Olay, akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17-18 yaşlarındaki bir gencin suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli bir vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı.













İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.