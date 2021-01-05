Fotoğrafları ele verdi! Kıskıvrak yakalandılar

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu O.S.G.A. tanımadığı iki şüpheli tarafından bir anda darbedilmeye başladı.



Çıkan arbedenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan O.S.G.A., 18 bin TL olan cüzdanının da cebinde olmadığını fark ederek polisi aradı. Gazi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.S.G.A.ya fotoğraflarını gösterdiği 9 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.D.nin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.