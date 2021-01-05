05.01.2021 - 19:59 | | DHA
Fotoğrafları ele verdi! Kıskıvrak yakalandılar
Samsun'da darbedilerek cebinden cüzdanı alınan Irak uyruklu O.S.G.A., polisin kendisine gösterdiği fotoğraflar üzerinden çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 şüpheliyi teşhis etti. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı
Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu O.S.G.A. tanımadığı iki şüpheli tarafından bir anda darbedilmeye başladı.
Çıkan arbedenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan O.S.G.A., 18 bin TL olan cüzdanının da cebinde olmadığını fark ederek polisi aradı. Gazi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.S.G.A.ya fotoğraflarını gösterdiği 9 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.D.nin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 5 Ocak 20201 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.