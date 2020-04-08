MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fransa'da corona virüs önlemleri! O süre uzatıldı
ABONE OL
08.04.2020 - 22:20 | | AA

Fransa'da corona virüs önlemleri! O süre uzatıldı

Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan serbest dolaşımın, zorunlu haller dışında sınırlandırma süresinin yeniden uzatıldığı bildirildi.

Fransa'da corona virüs önlemleri! O süre uzatıldı

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırma süresinin uzatıldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, pazartesi günü söz konusu sınırlandırmanın ne zamana kadar uzatılacağı ve Kovid-19'a ilişkin alınacak tedbirleri açıklayacağı kaydedildi.

Başbakan Edouard Philippe, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta başlayan serbest dolaşımı sınırlandırma süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Fransa'da alınan tedbirler kapsamında halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, acil durumlarda eczane veya hastaneye gitmek ve evin 1 kilometre etrafında tek başına 1 saat süreyle yürüyüş için sokağa çıkabiliyor.

İnsanların dışarı çıkarken İçişleri Bakanlığının sitesinden temin ettikleri ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kontrol durumunda polise göstermeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ve 15 günde kuralı 2 kez ihlal edenlere 200 avro para cezası uygulanıyor, bir ayda 4 kez ihlal edenlere ise 3 bin 750 avro para cezası yanında 6 aya kadar hapis cezası veriliyor.

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 869'a, vaka sayısı ise 112 bin 950'ye yükselmişti.

 

Önce beyin tümörünü ardından coronayı yendi!Samsun’da, eşinin beyin tümörü ameliyatı için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde corona virüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan (45) ve eşi Nuray Gökçe (46) hastalığı birlikte yenerek taburcu oldu. Önce beyin tümörü ile ardından da corona virüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ile eşi alkışlarla uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kibir Nedir? Kibirlenmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Kibirlilik Ne Anlama Gelir?

Kibir Nedir? Kibirlenmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Kibirlilik Ne Anlama Gelir?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı 2020! - İŞKUR Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçları sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı 2020! - İŞKUR Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçları sayfası

Sıradaki Haber