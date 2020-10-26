Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri nelerdir? İşte Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Fransız markaları ve ürünlerine yönelik boykot çağrısının ardından vatandaşlar Türkiye'de satılan Fransız marka ve ürünleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Fransa'da her geçen gün artan İslam düşmanlığı karşısında ilk olarak Katar, Ürdün Kuveyt gibi ülkelerde bazı market raflarından kaldırılan Fransız mallarının ardından Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan halkıma sesleniyorum Fransız mallarını almayın çağrısında bulundu. İşte Türkiye'deki Fransız ürün ve mallarının listesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik boykot çağrısının ardından vatandaşlar Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Fransa'da son yıllarda başlayan İslam düşmanlığı her geçen gün artmaya devam ederken ülkede yaşanan son gelişmeler bardağı taşıran son damla oldu. İslam karşıtı söylemleri ile müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ırkçı açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Cunhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Fransız mallarını almayın çağrısında bulundu.
Hıristiyan dünyasına, Musevilere sesleniyorum. Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Musevilere de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Hıristiyanlara yönelik bir şiddet varsa oraya da sahip çıkalım. Buradan dünya liderlerine sesleniyorum.
(Boykot çağrısı)
Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın.
İŞTE FRANSIZ MARKALARI VE FRANSIZ ÜRÜNLERİ!
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Evian
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak: BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot