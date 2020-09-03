MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi
ABONE OL
03.09.2020 - 17:44 | | DHA/İHA

Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi

Bodrum'da, Nergis Kılınç'ın yavru köpeklerini getirdiği veteriner kliniğinin önünde park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kuaför dükkanına girdi. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerine, Muğla Bodrum Ortakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yavru köpeklerini veteriner kliniğine getiren Nergis Kılınç, 06 BE 581 plakalı otomobilini park etmek istedi. Ancak direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki kuaför dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada kuaför dükkanı ile otomobilde maddi hasar oluştu.

Sürücü Kılınç, hasta yavru köpeklerini veterinere getirdiğini, park etmeye çalıştığı sırada otomobilinin kontrolden çıktığını anlattı. Kuaför Emine Alandağ ise, kazanın içeride müşterilerinin olduğu sırada yaşandığını belirterek, çok korktuklarını ifade etti.

Kaza anı, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi

    Gaziantep’te narkotik operasyonuGaziantep’te, 655 polisin katılmıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek olan operasyonda, özel harekat ekipleri ile bir polis helikopteri ve dedektör köpek Unix de görev alıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 Eylül Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

    3 Eylül Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi

    Fren yerine gaza bastı, kuaföre girdi

    Sıradaki Haber