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05.09.2020 - 10:14 | | DHA

Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

İstanbul Sarıyer'de freni boşaldığı öne sürülen çöp kamyonu duvarı yıkarak, evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan çöp kamyonunun şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı. Kamyondaki temizlik işçileri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul Sarıyer'de freni boşalan kamyon önce araçlara çarparak bir sitenin duvarını aştı, ardından karşı taraftaki bir apartmanın bahçesine girerek durdu.

Olayda kamyon şoförü yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

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