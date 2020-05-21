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21.05.2020 - 16:08 | | DHA

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Son dakika haberine göre; Kayseri'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durdu.

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Görgü tanığı Ali Bayram, "Kamyon korna çalarak yoldan geliyordu. Önce komşunun dükkanına çarptı. Daha sonra bizim olduğumuz yere yöneldi. Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Son olarak duvara çarparak durdu" dedi.

Yakaladıkları yılana sigarayla böyle eziyet ettilerAdana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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