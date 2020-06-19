Freni boÅŸalan taksi Ã§arpÄ±nca... Feci Ã¶lÃ¼m

Freni boÅŸalan taksi çarpÄ±nca... Feci ölüm
Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esinde, freni boÅŸalan taksi, yokuÅŸtan kayarak bir apartmanÄ±n bahÃ§e duvarÄ± Ã¶nÃ¼nde duranÂ Mehmet Acar'a (65) Ã§arptÄ±. YaklaÅŸÄ±k 5 metre yÃ¼kseklikten boÅŸluÄŸaÂ dÃ¼ÅŸen Acar, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Kaza, Ã¶ÄŸleden sonra Yenice Mahallesi Orhangazi Ä°lkokulu Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Deli Ä°mam Caddesi yÃ¶nÃ¼ne giden Mehmet Ã‡elik yÃ¶netimindekiÂ 06 HAT 25 plakalÄ± taksi, freninin boÅŸalmasÄ± sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±ktÄ±.Â
Park halindeki araÃ§lara Ã§arparak yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± ilerleyen taksi, buÂ sÄ±rada apartmanÄ±n bahÃ§e duvarÄ± Ã¶nÃ¼nde bekleyenÂ Mehmet Acar'a ve duvara Ã§arparak durabildi. Acar, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle korkuluk demirlerinin sÃ¶kÃ¼lmesi sonucu, yaklaÅŸÄ±k 5 metreden bahÃ§e boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Acar'Ä± olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ KÄ±zÄ±lcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. MehmetÂ Acar, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybederken, taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â Mehmet Ã‡elik iseÂ polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
KazaylaÂ ilgiliÂ soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â