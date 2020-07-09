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09.07.2020 - 10:48 | | DHA

Freni boşalan TIR dehşet saçtı! Müşteriler son anda kurtuldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, lokantaya girdi. Çalışanlar ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan TIR dehşet saçtı! Müşteriler son anda kurtuldu

Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı TIR'ın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Pülümür ilçesinde karayolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti. Gündoğan, lokatnaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan TIR, hareket etti. Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşum durdurmaya çalıştı. Ancak TIR, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi. Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Lokantada ve TIR'da hasarın oluştuğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Otobüsteki bıçaklı dehşet kameraya böyle yansıdıKonya'da, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (40) otobüste yanına gelip, "Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sorduktan sonra bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman (21), mahkemece tutuklandı. Otobüsteki dehşet anlarının araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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