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30.08.2020 - 02:30 | | DHA

Freni boşalan TIR, iki aracı ezdi!

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir TIR  freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete ardından bir binanın bahçesindendeki duvara çarparak durdu.

Freni boşalan TIR, iki aracı ezdi!

henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde hareket eden TIR, önce park halinde bulunan 35 POH 94 plakalı kamyonete ardından da 35 GB 752 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından TIR, 3 katlı bir binanın bahçesinde bulunan duvara çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yol güvenliğini aldıktan sonra, TIR olay yerine çağırılan çekicilerin yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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