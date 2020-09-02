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02.09.2020 - 04:33 | | İHA

Fuat Oktay'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye ve KKTC oynanan oyunların farkındadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasını eleştirerek, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır" dedi.

Fuat Oktay'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye ve KKTC oynanan oyunların farkındadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır. Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkünün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Oktay, Türkiye ve KKTC'nin bölgede oynanan oyunların farkında olduğunu belirterek, "Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Fuat Oktaydan ABDye sert tepki: Türkiye ve KKTC oynanan oyunların farkındadır

 

 

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