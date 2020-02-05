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05.02.2020 - 15:44 | | İHA

Fuhuş aracılık eden 2 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Fuhuş aracılık eden 2 kişi gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit’te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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