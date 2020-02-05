Fuhuş aracılık eden 2 kişi gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İzmit’te fuhuş yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden N.K. ve yabancı uyruklu F.A. adlı şahıs ile fuhşa sürüklenen 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan N.K. ve F.A., sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.