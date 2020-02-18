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18.02.2020 - 14:41 | | DHA

FuhuÅŸ operasyonu: Evde böyle basÄ±ldÄ±lar

Kocaeli'de, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± fuhuÅŸ operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.Â

FuhuÅŸ operasyonu: Evde böyle basÄ±ldÄ±lar

Kocaeli GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde, bazÄ± adreslerde fuhuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan ekipler, 3 evi takip altÄ±na aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 ay sÃ¼ren takip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada yakalanan T.B.(46), N.K.(33) ve N.G.(35) isimli yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlar ile A.M. (56) ve M.G. (49) isimli erkekler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyette iÅŸlemleri tamamlanan 5 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.Â 

Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfÄ±n sÄ±rrÄ± ortaya çÄ±ktÄ±!MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. Ä°brahim KÄ±vrak'Ä±n makam odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±na bÄ±rakÄ±lan zarfÄ±n içindeki maddenin niÅŸasta olduÄŸu öÄŸrenildi. Doç. Dr. KÄ±vrak'Ä± korkutmak için ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren iki öÄŸretim görevlisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen öÄŸretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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