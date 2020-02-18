Kocaeli GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde, bazÄ± adreslerde fuhuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan ekipler, 3 evi takip altÄ±na aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 ay sÃ¼ren takip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada yakalanan T.B.(46), N.K.(33) ve N.G.(35) isimli yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlar ile A.M. (56) ve M.G. (49) isimli erkekler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyette iÅŸlemleri tamamlanan 5 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.Â