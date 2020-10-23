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23.10.2020 - 13:46 | | DHA

Fünyeyle patlatılan sahipsiz çantadan, bilgisayar çıktı

Sivas'ta, bir parkta sahipsiz çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Parka gelen bomba imha uzmanının, fünye bağlayarak patlattığı çantadan, bilgisayar çıktı.

Fünyeyle patlatılan sahipsiz çantadan, bilgisayar çıktı

Olay, Yiğitler Mahallesi'ndeki Oğuzlar Parkı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Park içinde çimenlerin üzerinde duran bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine parka gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye çağrılan özel kıyafetli bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar, mouse, hoparlör ve şarj aleti çıktı. Çantadaki eşyalar toplanarak polis merkezine götürüldü.

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