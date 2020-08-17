MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti!
ABONE OL
17.08.2020 - 16:40 | | DHA

Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti!

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 25 yaşındaki futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö., babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti!

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Pamukörenspor'da forma giyen aynı zamanda yardımcı antrenör olan Burak Can Ö.'nün babasına ait Kuyucak'ın kırsal Horsunlu Mahallesi'ndeki, 2 katlı binanın altındaki su tesisatçısı ve hırdavat malzemeleri satışı yapılan dükkandan saat 09.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Çevredekiler durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese giden ekipler, Burak Can Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Burak Can Ö.'nün babasının ruhsatlı tabancasını başına dayayarak ateşleyip, intihar ettiği belirlendi.

Burak Can Ö.'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, Burak Can Ö.'nün intihar nedenini araştırıyor.

 

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola böyle savrulduKocaeli’nin Gebze ilçesinde dönüş için manevra yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları bugün açıklanmayacak mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları bugün açıklanmayacak mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Kadıköy'ü lağım kokusu sardı

Kadıköy'ü lağım kokusu sardı

Sıradaki Haber