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10.09.2020 - 13:52 |

Futbolcuların dolandırılmasında Ümit Karan tanık oldu!

Altı futbolcunun dolandırılması davasında eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, Değer Okşar’ı yıllardır tanıdığını belirterek menajerlik şirketi kurduğunu daha sonra da şirketten ayrılarak futbol hayatına devam ettiğini açıkladı.

Futbolcuların dolandırılmasında Ümit Karan tanık oldu!
ELİF ALTIN/ İstanbul

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez’in arasında bulunduğu 6 futbolcunun dolandırılması davasında eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi.

Karan ifadesinde, futbolcuları dolandıranlar arasında olan Değer Okşar’ı yıllardır tanıdığını belirterek, “Diğer sanıklarla futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk. Ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim” dedi.

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