10.09.2020 - 13:52 |
Futbolcuların dolandırılmasında Ümit Karan tanık oldu!
Altı futbolcunun dolandırılması davasında eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi. Karan ifadesinde, Değer Okşar’ı yıllardır tanıdığını belirterek menajerlik şirketi kurduğunu daha sonra da şirketten ayrılarak futbol hayatına devam ettiğini açıkladı.
ELİF ALTIN/ İstanbul
Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez’in arasında bulunduğu 6 futbolcunun dolandırılması davasında eski futbolcu Ümit Karan tanık olarak dinlendi.
Karan ifadesinde, futbolcuları dolandıranlar arasında olan Değer Okşar’ı yıllardır tanıdığını belirterek, “Diğer sanıklarla futbol camiasından tanışıklığımız vardır. Biz Değer ile uzun yıllar önce menajerlik şirketi kurduk. Ancak ben şirketten ayrılarak futbol hayatıma devam ettim” dedi.
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak.