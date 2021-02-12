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12.02.2021 - 15:03 |

G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kripto para gelişmesi! G7 ülkeleri hangileri?

G7 zirvesi ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Toplantıya katılacak olan G7 ülkeleri ve kripto para gelişmesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta? Kripto para gelişmeleri neler?

G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kripto para gelişmesi! G7 ülkeleri hangileri?

G7 zirvesi ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor.G7 zirvesinin konuları arasında kripto paraların olması bekleniyor. İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya katılacak ülkeler araştırılıyor. Peki G7 ülkeleri neler, toplantı saat kaçta? Kripto para gelişmeleri neler? İşte son dakika gelişmeleri...

G7 ZİRVESİ NE ZAMAN 2021?

G7 zirvesi 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.G7 toplantısının saati ile ilgili detaylar bilinmiyor. G7 zirvesinin saati belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

G7 ZİRVESİNE HANGİ ÜLEKELER KATILACAK?

Fransa, Almanya, Japonya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, ve Kanada G7 zirvesine katılacak ülkeler arasında yer alıyor.

KRİPTO PARA

G7 zirvesinin konuları arasında kripto paranın yer alması bekleniyor.

Bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak.

 

    Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
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