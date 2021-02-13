Gara operasyonunda PKK’ya büyük darbe

MSB, şu bilgileri verdi:



“Harekât kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50’den fazla hedef hava harekâtı ile imha edilmiştir. 40’tan fazla uçağın katıldığı harekâtta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol uçakları da görev almıştır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekât ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekâtının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekât kapsamında şu ana kadar, üçü örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu.”