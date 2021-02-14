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14.02.2021 - 17:05 | | DHA

Gara şehidinin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi arasında Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’de (31) bulunuyor. 2016 yılında görevli olduğu Hakkari’nin Çukurcu ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba, cenazelerin getirildiği Malatya’ya doğru yola çıktı. Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Gara şehidinin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sürdürülen ‘Pençe Kartal-2’ operasyonunda PKK'lı teröristler bir mağarada alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etti. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin (31), acı haberi Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Yılancı sokakta oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

2016 yılında görevli olduğu Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba Ali Şan Kahveci cenazesini teslim almak için Malatya’ya doğru yola çıktı. Baba Ali Şan Kahveci' nin şehit oğlunun cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir’e getireceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, başsağlığı için evin bahçesinde toplandı.

2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI

Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılı Eylül ayında Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılmıştı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Kahveci’nin cenazesi bugün PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının arasında bulundu.

 

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