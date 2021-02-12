Gara'nın önemi ne? Sırada Kandil mi var? Flaş açıklamalar...

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Gara'nın bir özelliği aynı zamanda Sincan'a da bağlanması, fakat bunun arkasında bir olay var o da şu; sınırlarımızın güvenli bölge altına alınması meselesi var. PKK bir şekilde gelip taaruz ettikten sonra biz karşı harekata başladık ve belli bir müddet bölgeyi kontrol ediyorduk ancak daha sonra tekrar geri dönüyorlardı. Bunun önüne geçmek için Türkiye hem Irak yönetimini hem de Erbil yönetimini istişare etmek suretiyle kontrol noktalarını kurdu.

PKK'nın kampları da var burada ama buranın pek çoğunu boşalttılar. Ancak burada iki husus var. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle Türkiye ile Irak arasındaki yakınlaşma, Sayın Savunma Bakanı'nın hem Bağdat hem de Erbil'e yapmış olduğu ziyaretler sonrasında da burada tartışmıştık.

Bu baharda bir operasyon bekleniyor. Yani Türkiye Kandil hattını Sincar ile bağlayan bölge içerisindeki güvenlik hattını biraz daha aşağı çekmek ve PKK'yı biraz daha etkisiz hale getirmek istiyor. Burada ikinci husus şu; PKK'nın mesajı Türkiye ile Irak'ın yakınlaşmasını önlenmek burada bir korku iklimi yaratabilmek, ve 'ben varım 'diyerek ses getirebilmek Bağdat'taki saldırının asıl maksatlarından bir tanesi bu." ifadelerini kullandı.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş da Bölgenin önemi ile ilgili, olarak "Gara'nın önemi şu Irak ile ilgili olarak tabii ki Suriye'yi de etkileyecek şekilde sağ tarafında kandil var sol tarafında Sincar var. Bir yerde bizim buraya tam manasıyla konuşlanmamız gerekiyor. Yani bu Kandil'e veyahut Sincar'a şimdi o kadar rahatsız ki PKK, Kandil'e mi gelecek Türkler Sincar'a mı? bu sıkıntı içerisinde ama bu sıkıntıyı biz devam ettireceğiz. Biz Irak'ın kuzeyinde PKK'yı katiyeten bırakmayacağız, yurt içindeki azmimiz gibi o zaman Suriye ile ilgi hem ABD hem de PKK'yı sıkıştırabilelelim Gara onun için önemli" dedi.