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09.03.2020 - 17:16 | | DHA

Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

Bursa Mustafakemalpaşa’da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı.

Yunan çiftçi göçmenlere tarım ilacı sıktı, yunan polisi izin verdiYunan çiftçinin göçmenlere tarım ilacının sıktığı o anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi. Göçmenlere tarım ilacının sıkılmasına Yunan polisinin de göz yumduğu kayıtta görülüyor.
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