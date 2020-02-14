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14.02.2020 - 07:00 |

Gaybubet evi operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul’da FETÖ’nün “gaybubet evi” olarak adlandırılan 21 ayrı hücre evine yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, “gaybubet evi” diye adlandırılan hücre evlerinin giderlerini karşılamak ve örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş halde 46 bin 750 TL, 23 bin 848 dolar ve 2 bin 400 euro para ele geçirildi.

Gaybubet evi operasyonu: 19 gözaltı
FERİT ZENGİN İstanbul

 

Soruşturmada, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulunan ekipler çok sayıda dijital materyal ve altın ile örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı kol saatleri de ele geçirdi.

Kol saatleri üzerinde yapılan incelemelerde saatlerin taklit marka saatler olduğunu tespit eden ekipler, 205 bin lira tutarında döviz ve TL ile birlikte 19 örgüt şüphelisini sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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