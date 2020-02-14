Gaybubet evi operasyonu: 19 gözaltı

Soruşturmada, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulunan ekipler çok sayıda dijital materyal ve altın ile örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı kol saatleri de ele geçirdi.

Kol saatleri üzerinde yapılan incelemelerde saatlerin taklit marka saatler olduğunu tespit eden ekipler, 205 bin lira tutarında döviz ve TL ile birlikte 19 örgüt şüphelisini sorgulamak üzere emniyete götürdü.