Gazanfer Özcan kimdir? Gazanfer Özcan kaç yaşında, neden öldü?

İlkokulu Cihangir Firuzağa İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Şekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü.



Avrupa Yakası dizisinde 2004 - 2009 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay boyunca tedavi gördüğü özel Hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.İlkokulu Cihangir Firuzağa İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Şekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü. Avrupa Yakası dizisinde 2004 - 2009 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay boyunca tedavi gördüğü özel Hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



23 Nisan 2010 tarihinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gazanfer Özcan Sahnesi'ni hizmete sunmuştur.

Gazanfer Özcan, 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanına sahipti.



Tiyatro Oyunları



Yeter Artık

Sülüman Bacanak

Koca Eşşek

Aşk Mektubu

5 Milyona Kim Ölmez

Nereden Nereye

Karım Gene Doğurdu

Hanımlar Terzihanesi

Deli

Nereden Nereye

Maymun Gözünü Açtı

Karımın Nişanlısı

Öp Babanın Elini

Aşk Çorbası

Yağmurdan Kaçarken

Karımla Evleniyorum

Oh Olsun



Filmleri



1952 İngiliz Kemal Lawrence'a Karşı

1953 Çeto Salak Milyoner

1954 Fındıkçı Gelin

1954 Aramızda Yaşayamazsın

1954 Şimal Yıldızı

1958 Allı Yemeni

1959 Sevdalı Gelin

1959 Garipler Sokağı

1961 Biz İnsan Değil Miyiz?

1961 İki Damla Gözyaşı

1961 Utanmaz Adam

1961 Naciyem

1961 Minnoş

1961 Yedi Günlük Aşk

1961 Külkedisi

1962 Damat Beyefendi

1962 Şaka Yapma

1963 Avare Şoför

1970 Vur Patlasın Çal Oynasın

1971 Çılgın Yenge

1975 Televizyon Çocuğu

1975 Tokmak Nuri

1975 Ah Nerede, Vah Nerede..

1975 Dam Üstüne Çul Serelim

1992 Burnumu Keser misiniz?

2000 Komser Şekspir

2005 Keloğlan Karaprens'e Karşı

2007 Beyaz Melek



Dizileri



1985 Bu Nasıl İş?

1986 Kuruntu Ailesi (Hüsnü Kuruntu)

2002 Başımıza Gelenler2003 Baba

2004 - 2009 Avrupa Yakası (Tahsin Sütçüoğlu)

