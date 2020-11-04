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04.11.2020 - 07:00 | | ANKARA MilliyetÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Â

Gazeteci ÇekemoÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ekonomi Muhabirleri DerneÄŸiâ€™nin kuruluÅŸunda yer alan, Milliyetâ€™in Ankara BÃ¼rosuâ€™nda da uzun sÃ¼re ekonomi muhabiri olarak gÃ¶rev yapan, gazeteci Ãœnver Ã‡ekemoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Gazeteci ÇekemoÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Eski Sivas SenatÃ¶rÃ¼ Ahmet Ã‡ekemoÄŸluâ€™nun oÄŸlu olan Ãœnver Ã‡ekemoÄŸlu 1955â€™te doÄŸdu. TÃ¼rkiye OrtadoÄŸu Amme Ä°daresi EnstÃ¼tÃ¼sÃ¼ Mezunu olan Ã‡ekemoÄŸlu, gazeteciliÄŸe Ulusal BasÄ±n AjansÄ±â€™nda(UBA) ekonomi muhabiri olarak baÅŸladÄ±. Ã‡ekemoÄŸlu, daha sonra Milliyet gazetesi Ankara BÃ¼rosuâ€™nda uzun sÃ¼re gÃ¶rev yaptÄ±. 2000â€™li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda gazeteciliÄŸi bÄ±rakan Ã‡ekemoÄŸlu, Stratejik, Teknik ve Ekonomik AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkeziâ€™ni (STEAM) kurdu ve o gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar enerji, ekonomi, dÄ±ÅŸ politika konularÄ±nda uluslararasÄ± toplantÄ±lar ve arenalar organize etti. Bir sÃ¼redir solunum yollarÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tedavisi gÃ¶ren Ã‡ekemoÄŸlu, dÃ¼n Ã§oklu organ yetmezliÄŸine baÄŸlÄ± olarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

New Yorklular seçimi Times MeydanÄ±'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'Ä±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 59. baÅŸkanlÄ±k seçimleri yapÄ±lÄ±yor. New Yorklular seçimi Times MeydanÄ±'nda takip ediyor.
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