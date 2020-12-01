Gazeteci Fincancıoğlu bugün uğurlanıyor

1969 sonunda İngiltere’ye gitti ve BBC’de 1985’e kadar önce program yapımcısı sonra Türkçe Yayınlar Bölümü Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1985’te yeniden Türkiye’ye ve gazeteciliğe dönen Fincancıoğlu, Milliyet’te haber müdürlüğü ve yazarlık görevlerini üstlendi.

TÜSES Vakfı kurucu üyesi olan ve bir süre genel sekreterliğini üstlenen Fincancıoğlu, Sosyal Demokrat Değişim “SDD” dergisinde de sosyal demokrasiye ilişkin inceleme, araştırma yazıları yazdı. “Anlatamadık Gitti”, “Günümüzde Sosyal Demokrasi” ve “Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları” adlı üç kitabı, üç monografisi, katkıda bulunduğu altı kitap çalışması ve çok sayıda kitap çevirisi bulunan Fincancıoğlu, evli ve iki kız babasıydı. Fincancıoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde düzenlenecek töreninin ardından Ankara’da toprağa verilecek.

Fincancıoğlu Milliyet'te görev yaptığı dönemde Deniz Baykal'la söyleşi yaparken.