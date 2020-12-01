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01.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Gazeteci Fincancıoğlu bugün uğurlanıyor

Türk basınının usta kalemlerinden Yurdakul Fincancıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Önceki gün 86 yaşında yaşama veda eden Fincancıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında 1951’de Son Havadis’te adım atan Fincancıoğlu, daha sonra Zafer, Cumhuriyet, Hürriyet, Ulus gazetelerinde muhabirlik, istihbarat şefliği ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Gazeteci Fincancıoğlu bugün uğurlanıyor

 

1969 sonunda İngiltere’ye gitti ve BBC’de 1985’e kadar önce program yapımcısı sonra Türkçe Yayınlar Bölümü Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1985’te yeniden Türkiye’ye ve gazeteciliğe dönen Fincancıoğlu, Milliyet’te haber müdürlüğü ve yazarlık görevlerini üstlendi.

TÜSES Vakfı kurucu üyesi olan ve bir süre genel sekreterliğini üstlenen Fincancıoğlu, Sosyal Demokrat Değişim “SDD” dergisinde de sosyal demokrasiye ilişkin inceleme, araştırma yazıları yazdı. “Anlatamadık Gitti”, “Günümüzde Sosyal Demokrasi” ve “Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları” adlı üç kitabı, üç monografisi, katkıda bulunduğu altı kitap çalışması ve çok sayıda kitap çevirisi bulunan Fincancıoğlu, evli ve iki kız babasıydı. Fincancıoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde düzenlenecek töreninin ardından Ankara’da toprağa verilecek.

Fincancıoğlu Milliyet'te görev yaptığı dönemde Deniz Baykal'la söyleşi yaparken.

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