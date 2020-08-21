Gazeteci Özmenek yaşamını yitirdi

Varlık Özmenek, babası Hamit Özmenek, Köy Enstitüleri kurucularından olması nedeniyle 1943 yılında Çifteler Köy Enstitüsü’nde doğdu. İsim babası, Köy Enstitüleri’nin unutulmaz öğretmeni Rauf İnan oldu. İnan’ın ‘Varlığı Türk varlığına armağan olsun’ diyerek verdiği ‘Varlık’ ismi hayatı boyunca yazın ve düşün dünyasına harcadığı emeklerin pusulası, Köy Enstitüleri de kıymetlisi oldu. Hatta mesleğe de 1963 yılında Köy Enstitüleri’nin İmece dergisinde başladı. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olan Özmenek, 1967 yılında Mahmut Tali Öngören’in öncülüğünde başlatılan TRT Televizyonu’nun kurucu kadrosunda yer aldı.

Varlık Özmenek, 1973 yılında Köy Enstitülü Kemal Bayram Çukurkavaklı’nın kurduğu Yenigün gazetesinde Rıfat Ilgaz, Turhan Selçuk, Mehmet Kemal, Sevgi Soysal, Örsan Öymen, Dursun Akçam, Hasan Hüseyin, Talip Apaydın, Hüseyin Baş, Fakir Baykurt ile beraber çalıştı. Daha sonra değişik gazete (Yeni Ortam, Hürriyet, Politika, Vatan, Görev, Dünya, Şenola, Aydınlık, Demokrasi, Ülkede Gündem), dergi (İmece, 7 Gün, Yürüyüş, Adımlar, İlke ve Bilim ve Sanat), ajans (İSTA, THA, ANKA) ve radyolarda (WDR, NOS, NPS, Sweden Radio TV, Danimarka, Norveç, Belçika, Berlin Radyoları Türkçe Redaksiyonları ve Radyo Mozaik) görev yaptı. Bir zamanlar Türkiye’nin ‘gazetecilik okulu’ olarak da bilinen Anka Ajansı’nda yıllarca Yazı İşleri Müdürlüğü ve Dış Yayınlar Yönetmenliği yaparak onlarca değerli gazetecinin yetişmesinde önemli bir rol oynadı.

Özmenek, Çağdaş Gazeteciler Derneği 1979 Yılın Gazetecisi, 1998 Çağdaş Gazeteciler Derneği Mustafa Ekmekçi Emek Ödülü, Medya Radyo Televizyon Gazeteciler Sendikası 2000 yılı İletişim Özgürlüğü Ödülü, 2016 İLEV Meslekte 50 Yıl Ödülü gibi ödüllere layık görülmüştü.

Bugün uğurlanacak

Varlık Özmenek, bugün saat 16.00’da Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.