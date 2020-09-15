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15.09.2020 - 00:41 |

Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti

Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde vefat etti.

Eğitimci yönünün yanı sıra çok sayıda makale ve inceleme yazısı bulunun Akkuşak'ın cenaze namazı, yarın 15.30'da Fatih Camisi'nde kılınacak.

Kütahya'da 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya gelen Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri veren ve lise müdürlüğü yaptı. Usta yazar, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "İlim ve Sanat Eserleri Bürosu" başkanlığı görevini de üstlendi.

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi'ni müdürlüğünü de yapan Akkuşak, ayrıca İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu, Türkiye Edebiyat Cemiyeti ile Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nde çeşitli görevlerde bulundu.

Bini aşkın makale ve incelemeye imza atan Akkuşak, yazı hayatına ise 1952 yılında başladı. Akkuşak'ın yazıları "İstanbul Ekspres", "Son Telgraf", "Adalet", "Zafer", "Dünya", "Tercüman", "Son Havadis", "Zaman", "Güneş", "Ortadoğu", "Yeni Şafak" ve "Türkiye" gazetelerinde okurlarla buluştu.

Akkuşak'ın "Süratli Öğretmen Kılavuzu" isimli eseri 1966 yılında yayınlanırken, yayına hazır eserleri arasında ise "Türk Edebiyatı Tarihi", "Atasözleri", "Emet Destanı" (piyes), "Kompozisyon kitabı", "Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü" ve "Osmanlıca -Türkçe Sözlük" çalışması bulunuyor.

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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