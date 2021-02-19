‘Gazeteciye şiddet’ davasında emsal karar

Gazeteci Beyza Kural’ın bireysel başvurusuna ilişkin kararında polisin keyfi gözaltı yaptığını vurgulayan yüksek mahkeme, Kural’a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve polisler hakkında yeniden soruşturma açılması için karar örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmetti.Kararın gerekçesinde, şunlar kaydedildi: “Gazetecilik görevini yapan başvurucunun olayları haberleştirmek dışında bir maksatla gösterinin yapıldığı bir yerde bulunduğu, polisin o sırada devam etmekte olan gösteriye ilişkin görevlerini yapmasını engellediği, bir gösterici gibi davranarak polise karşı şiddet kullandığı ya da polis için herhangi bir tehdit oluşturduğu ileri sürülmemiştir. Soruşturma dosyasında ve neticesinde verilen takipsizlik kararında başvurucunun haber yapmasının engellenmesinin ve başvurucuya yapılan fiziksel müdahalesinin kesinlikle gerekli olduğuna dair herhangi bir tespit ya da açıklama yapılmamıştır. Bunun aksine kamera görüntüleri dikkatle incelendiğinde başvurucunun keyfi olarak gözaltına alındığı ve kelepçelendiği kanaatine ulaşılmıştır.”