Gazi Rüsumat 4 gemisi anıt müze olacak

1921 yılında Sovyet Rusya’dan getirdiği tonlarca silah ve cephaneyle İstiklal Savaşı’nın gizli kahramanlarından Rusumat 4, Ordu’da yaşadığı kahramanlık seferinin 100’üncü yıldönümü olan 19 Ağustos 2021 tarihinde Altınordu ilçesinin Ayışığı Meydanı’nda halkla buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın duyurduğu proje için ihale başlattıklarını duyuran Ordu Büyükşehir Belediyesi Dr. Hilmi Güler, projeyi Milliyet’e anlattı: “Proje Altınordu ilçemizin Ayışığı Meydanı’nda hayata geçirilecek. Rüsumat No: 4 Gemisi’nin maketinin yer alacağı projede amfi ve müze alanı ile peyzaj düzenlemeleri bulunuyor. Ordu kentinin ve tüm isimsiz kahramanların fedakârlıkları onurlandırılarak dayanışmanın, cesaretin, inancın ve direnmenin evrensel gücüne vurgu yapılacak. Destansı öyküsünün gelecek kuşaklara aktarılması için projeye önem veriyoruz çünkü Rüsumat No:4 hafızalardan silinmeyecek bir olay ile tarihe geçti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi geçmişimizi gelecekle buluşturacağız.”

İstiklal Savaşı’nın kahraman gemisi

İngiltere’de balıkçı gemisi olarak yapılan Rusumat 4, 1913 yılında satın alınarak İstanbul’a getirildi. Buharlı çelik tekne, Ağustos 1914’te Osmanlı Bahriyesi’ne devredilirken mayın ve karakol gemisi olarak kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı boyunca Marmara Denizi’nde kullanılan buharlı gemi; yolcu, asker ve cephane taşıdı. 6 deniz mili sürat yapmasına rağmen Anadolu Bahriyesinde Gazal ve Dana tekneleriyle Sovyet Rusya’dan ilk cephane nakliyatını yapan Rüsûmât 4, Ordu’da tekrar yüzdürüldükten sonra tekrar savaşa katıldığı için Gazi ünvanını hak etti. 10 seferde bin 70 tüfek, 7459 sandık fişek, 8 top ve 2244 sandık top mermisi taşıyan Gazi Rüsûmât 4, Eylül 1921’de Yunan torpidobotları tarafından Giresun Eynesil açıklarında batırıldı.