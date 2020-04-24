Gaziantep için sahur vakti saat kaçta bitecek? Gaziantep (sahur) ne zaman bitiyor? 24 Nisan Gaziantep Ramazan imsakiyesi 2020

Recep ve Şaban ayından sonra üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı geliyor. Mübarek aylar içerisinde bulunan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Akşam namazı ile açılacak olan iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Peki Gaziantep'de iftar saat kaç açılacak? Gaziantep'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...



GAZİANTEP'TE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ NEDİR?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:09 İftar 19:20

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:08 İftar 19:21

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:06 İftar 19:22

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GAZİANTEP 2020 İMSAKİYESİ





İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”