Gaziantep İl Posta Kodu Nedir? Gaziantep İlçelerinin Posta Kodları

Gaziantep iline gidecek olan ve tüm adres bilgisi gerektiren durumlarda illerin posta kodları kullanılır. Sadece şehirler için değil aynı zamanda ilçeler için de posta kodları tanımlanmıştır.



Gaziantep Posta Kodu



Gaziantep ili için tanımlanan posta kodu 27000 olarak belirtilmektedir. Gaziantep merkeze gidecek tüm eşyaların adres tanımı için bu posta kodundan faydalanabilirsiniz. İlçeler içinse ayrı bir posta kodu belirlenmiştir.



Gaziantep İlçelerinin Posta Kodları



Gaziantep ili bir posta koduna sahip olduğu gibi ilçeleri de ayrı bir posta koduna sahiptir. Gaziantep ilçelerinin sahip oldukları posta kodları şu şekildedir;

- Araban İlçesi: 27650

- İslahiye İlçesi: 27805

- Karkamış İlçesi: 27880

- Nizip İlçesi: 27700

- Nurdağı İlçesi: 27840

- Oğuzeli İlçesi: 27910

- Şahinbey İlçesi: 27270

- Şehitkamil İlçesi: 27620

- Yavuzeli ilçesi: 27970.



Bu ilçelerin dışında ilçelerde bulunan mahalleler de farklı posta kodları ile tanımlanmıştır.