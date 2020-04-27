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27.04.2020 - 11:07 | | DHA

Gaziantep İş-Kur İl Müdür Yardımcısı corona virüsten öldü

Gaziantep'te, corona virüs tedavisi gören İş-Kur İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper (54), yaşamını yitirdi.

Gaziantep İş-Kur İl Müdür Yardımcısı corona virüsten öldü

Çoklu organ yetmezliği bulunan RIza Alper, rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Alper, dün akşam doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile ailesi ve mesai arkadaşlarını üzen Alper'in vefatının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Covid-19 tedavisi görürken vefat eden Gaziantep İŞKUR İl Müdür Yardımcısı, mesai arkadaşımız Rıza Alper’e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

Fazla yolcu alan minibüs sürücüsü: Sayamadım yolcularıİstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Ekipler denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüste 3 fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, Özürlüler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım dedi.
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