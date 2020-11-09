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09.11.2020 - 09:12 | | DHA

Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin

Gaziantep Valisi Davut Gül, insanlara zorunlu olmadıkça dışarıda bir şey yenilmemesini ve çekirdek aile dışında kimseyle görüşülmemesi uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin

Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli önlemlerin alındığı Gaziantep'te yerel yöneticiler insanları uyarmayı devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu.

Vali Gül, 'Hastalık yayılıyor' yazılı kalabalık bir cadde fotoğrafını; 'Günaydın. Zorunlu olmadıkça evinizin dışında bir şey yiyip içmeyin. Çekirdek ailenizin dışında kimseyle görüşmeyin' notuyla paylaştı.

Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin

 

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