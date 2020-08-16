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16.08.2020 - 19:48 | | AA

Gaziantep Valisi'nden çok sert 'Duygu Delen' açıklaması! "Bazı karakter yoksunları..."

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırıcılık girişimlerinin olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Gaziantep Valisi'nden çok sert 'Duygu Delen' açıklaması! "Bazı karakter yoksunları..."

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.

Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karekter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.

Gaziantep Valisinden çok sert Duygu Delen açıklaması Bazı karakter yoksunları...

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