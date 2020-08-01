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01.08.2020 - 11:01 | | DHA

Gaziantep'de tepki çeken görüntüler! Adli işlem başlatıldı

Gaziantep'te, ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Büşra O., hakkında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'de tepki çeken görüntüler! Adli işlem başlatıldı

Büşra O., ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği öğrenilen Büşra O. ile ilgili yasal işlem devam ederken, Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan Büşra O. tespit edilerek TCK.153 kapsamında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.

Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bir sosyal medya uygulaması üzerinden Büşra O. isimli şahsın camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunması üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Büşra O.'ya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır" denildi.

 

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