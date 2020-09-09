Gaziantep'te 1 günde 1699 kişiye 'koronavirüs' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 1699 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 6 kişi hakkında işlem yapıldı.