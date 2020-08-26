MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te, 1 günde 2 bin 51 kişiye 'koronavirüs' cezası
ABONE OL
26.08.2020 - 10:28 | | DHA

Gaziantep'te, 1 günde 2 bin 51 kişiye 'koronavirüs' cezası

Gaziantep'te, polis ekiplerince dün yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te, 1 günde 2 bin 51 kişiye 'koronavirüs' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin dün yaptığı denetimler sırasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 bin 51 kişiye ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişi ile tedbirlere uymayan 1 iş yerine yönelik de yasal işlem yapıldı.

Çocuklarına ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ deyip selde kaybolan eşini arıyorGiresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmaları sürüyor. Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, "Çocuklarıma her gün evden çıkarken ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ diyorum. Bu çok acı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversite kayıt tarihleri 2020 - 2021 | ÖSYM, elektronik ve normal kayıt tarihleri açıkladı

Üniversite kayıt tarihleri 2020 - 2021 | ÖSYM, elektronik ve normal kayıt tarihleri açıkladı

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Uzaktan eğitim nasıl yapılacak? İşte uzaktan eğitim genelgesi ile ilgili detaylar...

Uzaktan eğitim nasıl yapılacak? İşte uzaktan eğitim genelgesi ile ilgili detaylar...

Sıradaki Haber