Gaziantep'te, 1 günde 2 bin 51 kişiye 'koronavirüs' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin dün yaptığı denetimler sırasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 bin 51 kişiye ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişi ile tedbirlere uymayan 1 iş yerine yönelik de yasal işlem yapıldı.