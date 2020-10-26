Gaziantep'te, 1001 kişiye koronavirüs cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yaptı. Denetimlerde 1001 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 5 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.