26.10.2020 - 09:21 | | DHA
Gaziantep'te, 1001 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1001 kişiye, idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yaptı. Denetimlerde 1001 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 5 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.
Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.