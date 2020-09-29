Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül günü Zeytinli Mahallesi'nde yaşanan olayda, 12 yaşındaki çocuğun elindeki annesine ait cep telefonunu alan şahıs hızla koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın kaçma anını anbean görüntüleyen güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşkaline ve adresine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyon ile şüpheli şahsı gözaltına aldı.