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29.09.2020 - 14:34 | | İHA

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Gaziantep'te sokakta oynayan bir çocuk kapkaça uğradı. Çocuğun elindeki annesine ait telefonu aldıktan sonra koşarak kaçan şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül günü Zeytinli Mahallesi'nde yaşanan olayda, 12 yaşındaki çocuğun elindeki annesine ait cep telefonunu alan şahıs hızla koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın kaçma anını anbean görüntüleyen güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşkaline ve adresine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyon ile şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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